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Çağatay Ulusoy "Mücadele Çıkmazı" filmiyle yeniden Netflix'te !

Yakışıklı oyuncu Çağatay Ulusoy, yeni filmiyle tekrar Netflix 'te olacak. Filmin başrolünü Çağatay Ulusoy, Emir Ali Doğrul ile paylaşacak.

Çağatay Ulusoy "Mücadele Çıkmazı" filmiyle yeniden Netflix'te !

Başarılı oyuncu Çağatay Ulusoy dizinin başrolünü Emir Ali Doğrul ile paylaştığı, OGM Pictures tarafından hayata geçirilen filmin yönetmen koltuğunda Can Ulkay otururken, senaryosu ise Ercan Mehmet Erdem’e ait İstanbul’un eski binaları, sokakta koşturan çocukları, yan yana dükkanlarıyla bezeli, adına yakışır bir ara sokağı… Mehmet, her gün gördüğümüz ancak gündelik hayatın telaşıyla dikkat etmediğimiz, farkedemediğimiz kağıt toplayan gençlerden biridir. Mahalledeki çöp toplama deposunu işleten Mehmet’in en büyük destekçisi ise onlara çocukluktan beri kanat geren Tahsin Baba’dır. Bir akşam iş dönüşü en yakın arkadaşı Gonzales’in çekçek çuvalından hayatlarının orta yerine 8 yaşındaki Ali isimli bir çocuk düşer. Mehmet bir yandan Ali’yi ailesine kavuşturmaya çalışırken, bir yandan da Ali ile ayrılmaz bir ikili olacaklardır.

Mücadele Çıkmazı filmi, 15 Mart 2021’de tüm dünyayla aynı anda sadece Netflix'te olacak.

Çağatay Ulusoy Mücadele Çıkmazı filmiyle yeniden Netflix'te !

Çağatay Ulusoy Mücadele Çıkmazı filmiyle yeniden Netflix'te !



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