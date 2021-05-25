Başrollerinde Bensu Soral ve Kubilay Aka'nın olduğu fragmanıyla dikkatleri üzerine çeken Cam Tavanlar dizisi seyirciler tarafından merak edilmeye başlandı. Cam Tavanlar dizisi hangi kanalda, hangi gün, saat kaçta oynuyor? Sorularının cevabını haberimizden bulabilirsiniz...

CAM TAVANLAR DİZİSİ HANGİ KANALDA, HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA OYNUYOR?

Yönetmeliğini Fehmi Öztürk'ün yaptığı, senaryosunu Meriç Acemi'nin yazdığı Türk yapımı drama türündeki merakla beklenen televizyon dizisi Cam Tavanlar Show TV kanalında 9 Haziran Çarşamba günü saat 20.00’da ilk bölümü ile izleyiciyle buluşacak.

CAM TAVANLAR KONUSU

Rekabet, intikam, aşk, azim gibi birçok temanın keyifli bir hikaye eşliğinde izleyiciye aktarılacağı dizinin oyuncu kadrosunda Bensu Soral ve Kubilay Aka dışında Hatice Aslan, Ahmet Melih Yılmaz, Beril Kayar, Ayten Soykök, Mehmet Bilge Aslan, Şifanur Gül, Alper Kut, Aziz Caner İnan, Gizem Erdem, İsmail Karagöz, Şehnaz Bölen Taftalı ve Cevdet Arıcılar gibi birçok başarılı isim yer alıyor.

İş hayatında kendi çabasıyla yükselen genç bir kadın olan Leyla (Bensu Soral) ile sırf erkek olduğu için birçok kapının kolaylıkla açıldığı rakibi Cem’in (Kubilay Aka) tatlı, sert yarışının intikam, aşk, rekabet gibi temalar eşliğinde anlatılacağı diziden yeni bir tanıtım yayınlandı. Romantik tanıtımda Bensu Soral ve Kubilay Aka’nın uyumu dikkat çekiyor.