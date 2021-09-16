Her bölümü büyük bir ilgiyle izlenen Camdaki Kız dizisi yeni bölümüyle Kanal D izleyicisi karşısına çıkıyor. Hayri'nin ne zaman ortaya çıkacağı oldukça merak edilirken Muzo'nun evden ayrılışı damga vuruyor. Dizinin heyecan dolu yeni bölümünü kaçırmadan internetten izlemek isteyenler için haberimizde Camdaki Kız 11. bölüm full, tek parça izle | Kanal D Camdaki Kız 11. bölüm canlı izle linklerine yer verdik. İyi seyirler...

CAMDAKİ KIZ 11. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | KANAL D CAMDAKİ KIZ 11. BÖLÜM CANLI İZLE

Feride’nin, Nalan üzerinde kurduğu baskı Adil’in sabrının taşmasına neden olur ve büyük bir kavga ederler. Selen, Koroğlu ailesi için koşturmaya devam ederken, Levent’in başı kendisinden para isteyen ablası Aylin’le derttedir.

Rafet’in Nalan’ın otelde çalışmasına karşı çıkması Nalan’ı çok üzer ama durumu kabullenir. Gülcihan ve Selen’le gittiği defilede herkesin göz önünde olan Nalan için yeni bir sınav daha başlamıştır.

CAMDAKİ KIZ 11. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

KANAL D CAMDAKİ KIZ 11. BÖLÜM CANLI İZLE