Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı eserinden uyarlanarak gerçek bir hikayeyi ekranlara taşıyan Camdaki Kız dizisi, yeni bölümüyle bu akşam izleyiciyi ekran başına kilitlemeye geliyor. İşte Camdaki Kız 3. bölüm full izle| Camdaki Kız son bölüm Kanal D full izle...

Nalan ile evlilik hazırlığında olan Sedat, Cana ile görüşmeye devam eder. Ancak bu sefer buluşmaları gizli kalmaz. Fotoğraflar basına sızınca başta babası Rafet olmak üzere herkes çıldırır.

CAMDAKİ KIZ 3. BÖLÜM FULL İZLE| CAMDAKİ KIZ SON BÖLÜM FULL İZLEME LİNKİ

Diğer taraftan Nalan, annesi Feride'nın baskılarına boyun eğmeye devam eder. Sedat ile Nalan'ın görüşmesinden hoşlanmayan Feride dozajını git gide artırır. Nalan oldukça zor durumdadır. Annesinin çocukluğundan beri yaptıkları artık dayanılmaz bir hal almıştır.

Sedat, babasının tepkileri karşısında bir karar almak zorunda kalıyor! Hayatıyla ilgili önemli bir seçim yapmak zorunda kalan Sedat, ne yapacak? Nalan, gazetede gördüklerinden sonra nasıl bir durumun içinde kalacak?