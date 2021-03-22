Gerçek yaşam öyküsünden uyarlanan Camdaki Kız dizisi açıklana oyuncu kadrosu ve konusu ile ilgi çekmeyi başardı. Ekranlarda dönen fragmanın ardından dizinin yayın tarihi ve çekildiği mekan araştırılmaya başlandı. Peki Camdaki Kız dizisi hangi gün oynuyor, saat kaçta, hangi kanalda? Camdaki Kız dizisi nerede çekiliyor? İşte detaylar...

CAMDAKİ KIZ DİZİSİ HANGİ GÜN OYNUYOR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

OGM Pictures’ın üstlendiği iddialı yapımı Camdaki Kız’ın yayın tarihi belli oldu. Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı isimli romanından uyarlanan, gerçek bir aşk hikayesinin konu alındığı Camdaki Kız dizisi 1 Nisan 2021 Perşembe akşamı Kanal D ekranlarında izleyici ile buluşacak.

CAMDAKİ KIZ DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Camdaki Kız dizisinin çekimlerine ilk olarak İstanbul’da başlanıldı. Öte yandan çekimler için Cihangir'de kurulan set için burada bir apartman kiralandığı iddia edildi. Ayrıca Tarlabaşı ve Beyoğlu’nda da çekimler sürdürülecek.

CAMDAKİ KIZ DİZİSİ OYUNCU KADROSU

Camdaki Kız’ın başarılı oyuncu kadrosu izleyicinin dikkatini çekmeyi başardı. Kadroda Burcu Biricik, Devrim Yakut, Feri Baycu Güler, Feyyaz Şerifoğlu, Hamza Yazıcı, Hande Ataizi, Merve Polat, Nihal Menzil, Nur Sürer, Selma Ergeç, Şerif Erol, Tamer Levent ve Tuğrul Tülek gibi ünlü isimler yer alıyor.