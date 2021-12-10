Kanal D ekranlarında çarşamba günleri izleyici karşısına çıkan Camdaki Kız ilgiyle seyredilmeye devam ediyor. Dilara Aras Camdaki Kız dizisinin oyuncu kadrosunda yer alıyor. Dizi severler Camdaki Kız'ın Sema'sının Nalan'ın gerçek annesi olup olmadığını ve Sema karakterini canlandıran oyuncuyu araştırıyor. Biz de bunun üzerine 'Camdaki Kız Nalan’ın gerçek annesi Sema İpekoğlu kimdir, nasıl öldü? Camdaki Kız'ın Sema'sı Dilara Aras kimdir, nereli, kaç yaşında?' sorularının yanıtına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

CAMDAKİ KIZ NALAN'IN GERÇEK ANNESİ SEMA İPEKOĞLU KİMDİR, NASIL ÖLDÜ?

Aynı adı taşıyan kitaptan uyarlanan hikayeye göre Nalan'ın annesi öz dayısı tarafından tecavüze uğramış ve Nalan'ı dünyaya getirmiştir. Sema Nalan'ı dünyaya getirirken vefat etmiştir.

Sema'nın ölümünün ardından bir daha eskisi gibi olamayan Feride, yeniden aynı şeyleri yaşama korkusuyla Nalan'ın hayatını kabusa çevirir.

Nalan ve Sedat'ın bir araya gelmesiyle birlikte Feride, ölen kızının hayalini eskisinden daha sık görmeye başlamıştır.

Camdaki Kız'ın dizisinde bu hafta Nalan annesine Sema İpekoğlu'nun kim olduğunu soruyor. Aynı adı taşıyan kitaptan uyarlanan hikayeye göre Nalan'ın annesi öz dayısı tarafından tecavüze uğramış ve Nalan'ı dünyaya getirmiştir.

CAMDAKİ KIZ'IN SEMA'SI DİLARA ARAS KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Camdaki Kız dizisinde Sema karakterine hayat veren Dilara Aras tiyatro ve dizi film oyuncusu. 17 Aralık 1991 tarihinde Kahramanmaraş’ta doğdu. Bazı kaynaklarda 10 Mayıs 1989, İstanbul doğumlu olduğu bilgisine yer verilmiştir.

Celal Bayar Üniversitesi Bankacılık ve Finans Bölümünden mezun oldu. Üniversitenin tiyatro topluluğunda yer aldı. 473. Mesir Festivali "Hafsa Sultanı" seçildi. Bir sene boyunca Manisa şehrini yurt içinde ve yurt dışında temsil etti. Aynı zamanda Manisa Belediyesi Konservatuarı'nı dereceyle kazandı. 1 yıldır Tiyatral Sanatlar Akademisi Vakfı bünyesinde oyunculuk hayatına devam etmektedir.

Dilara Aras, 2016 yılından itibaren Tatlı İntikam, Anne, Payitaht Abdülhamid dizilerinde rol almıştır.