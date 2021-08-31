Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Camdaki Kız ilk sezonuyla izleyici ekrana kilitlemeyi başardı. Dizinin heyecan dolu sezon finalinin ardından yeni sezonun ne zaman başlayacağı merakla araştırılıyor. Biz de bunun üzerine Camdaki Kız yeni sezon ne zaman başlıyor? Camdaki Kız 2. sezon ne zaman? sorularının yanıtına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

CAMDAKİ KIZ YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR? CAMDAKİ KIZ 2. SEZON NE ZAMAN?

Burcu Biricik'in hayat verdiği Nalan karakteri ile Nur Sürer'in canlandırdığı Feride karakterinin gizemli dünyasını anlatan tanıtım, yeni sezon heyecanını doruğa çıkarıyor. Nalan'ın hayallerini, heyecanlarını ve bunca yıl sakladığı tüm tutkularını hapsettiği, çok sevdiği kar küresi yeni sezonun büyüsüne ışık tutuyor.

Camdaki Kız dizisinin merakla beklenen yeni sezon ilk bölümü ile 09 Eylül Perşembe akşamı Kanal D'de...

CAMDAKİ KIZ KONUSU

Nalan, sıcakkanlılığı ile herkesin ilk görüşte sevgisini kazanan, dünyalar güzeli bir genç kadındır. Ailesinin tek çocuğu olduğu için el bebek gül bebek büyütülmüş, hayatını varlık içinde yaşamış ve en iyi okullardan dereceyle mezun olmuştur. Nalan, Türkiye'nin en büyük oteller zinciri Koroğlu'nun şirketinde mimar olarak çalışırken birden kendisini Sedat Koroğluyla evlilik arifesinde bulur. Nalan ve Sedat, geçmişlerinde sakladıkları karanlık sırlardan uzaklaştıklarını düşünerek, umutla bu masalda el ele yürümeye başlasalar da; kısa bir zaman sonra hayatları, gerçek bir karanlığa gömülecektir.

CAMDAKİ KIZ SEZON FİNALİ

Feride’nin bugüne kadar erkekler hakkında kulağına fısıldadığı uyarılar, bir kabus gibi Nalan’ın zihnini ele geçirir.

Cana’dan Koroğlu ailesinin bütün yalanlarını öğrenen Feride, neye uğradığını şaşırır. Cana sonunda Sedat ve Nalan’ı ayıracağından eminken, büyük bir yol ayrımında olan Feride’nin fikrini kim değiştirecektir?

Kına gecesi ve düğün hazırlıkları devam ederken, Nalan’ın içini büyük bir korku kaplar. Feride’nin bugüne kadar erkekler hakkında kulağına fısıldadığı uyarılar, bir kabus gibi Nalan’ın zihnini ele geçirir.

Muzo geçmişten gelen karanlık bir sırla, Sedat’ı Nalan’ı üzmemesi konusunda uyarır. Acaba bu büyük sır nedir?