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  3. Camide ilginç hırsızlık olayı! Yardım kasasını takla attırarak çaldı

Camide ilginç hırsızlık olayı! Yardım kasasını takla attırarak çaldı

Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde camideki para kasasını çalmaya çalışan bir hırsızın uyguladığı yöntem görenleri şaşırttı. Para dolu kasayı yere yatırıp taklalar attırarak paraların düşmesi için uğraşan hırsızın o anları ise caminin güvenlik kamerasına saniye saniye böyle kaydedildi.

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21 Nisan 2021 Çarşamba 17:24
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