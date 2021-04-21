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  3. Prof. Mehmet Ceyhan'dan korkutan açıklama: ''Mart'ta büyük bir hata yaptık, ölümlerle ödüyoruz!"

Prof. Mehmet Ceyhan'dan korkutan açıklama: ''Mart'ta büyük bir hata yaptık, ölümlerle ödüyoruz!"

Türkiye'de artış gösteren vakalarla ilgili açıklamada bulunan Prof. Mehmet Ceyhan, Ahu Özyurt'un 10'dan 12'ye programında vatandaşları detaylıca bilgilendirdi. Çocuk vaka sayılarında artış görüldüğünü belirten Ceylan, "Bir tek hasta alabilecek yerimiz yok, Mart'ta büyük bir hata yaptık, ölümlerle ödüyoruz" dedi.

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21 Nisan 2021 Çarşamba 17:03
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