  1. WEB TV
  2. SAĞLIK
  3. Koronavirüs yatkınlık testi nedir? Koronavirüsü ağır mı geçireceğim hafif mi geçireceğim nasıl öğrenirim?

Koronavirüs yatkınlık testi nedir? Koronavirüsü ağır mı geçireceğim hafif mi geçireceğim nasıl öğrenirim?

CNN Türk'te Uğur Önder'in sunduğu A'dan Z'ye programında CNN Türk muhabiri Samet Güner, Tıbbi Genetik Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Özen ile birlikte koronavirüs yatkınlık testinin ne olduğunu ve bu test ile koronavirüs hastalığını nasıl geçirebileceği ile ilgili bilgileri aktardı. O anlar CNN Türk ekranlarına böyle yansıdı

Buse Varol'dan 'Bir Başkadır'a taklitli paylaşım! Takipçiler ikiye ayrıldıBuse Varol'dan 'Bir Başkadır'a taklitli paylaşım! Takipçiler ikiye ayrıldı

Metin Şentürk koronavirüse yakalandı!Metin Şentürk koronavirüse yakalandı!

Kısıtlamada bikiniyle havuza girip eğlenen kadınlar cezadan kaçamadı!Kısıtlamada bikiniyle havuza girip eğlenen kadınlar cezadan kaçamadı!

15 Aralık hava durumu 2020 | Bugün yağmur var mı?15 Aralık hava durumu 2020 | Bugün yağmur var mı?

 

15 Aralık 2020 Salı 11:38
VİDEOYA YORUM KAT
Benzer Videolar
Sağlık Bakanı Koca'dan aşı tarihi açıklaması!
Sağlık Bakanı Koca'dan aşı tarihi açıklaması!
Evde koronavirüs hastası varsa nelere dikkat edilmeli? Nasıl tedbirler alınmalı?
Evde koronavirüs hastası varsa nelere dikkat edilmeli? Nasıl tedbirler alınmalı?
Putin'in öksürüğünde koronavirüs şüphesi!
Putin'in öksürüğünde koronavirüs şüphesi!
Bursa'da otobüs şoförü ile yolcu sosyal mesafe tartışması!
Bursa'da otobüs şoförü ile yolcu sosyal mesafe tartışması!
Yanlış yerde yattığını uyarısını yapan sağlıkçıya tekme, tokat ve makaslı saldırı!
Yanlış yerde yattığını uyarısını yapan sağlıkçıya tekme, tokat ve makaslı saldırı!
Maske takmadığı için ceza yedi! Polise "Helal olsun" diye sitem etti
Maske takmadığı için ceza yedi! Polise "Helal olsun" diye sitem etti
Müezzinin testi pozitif çıkınca cami ibadete kapandı!
Müezzinin testi pozitif çıkınca cami ibadete kapandı!
Tuzla’da maskesiz kişi polisi tehdit etti: ''Sen zor kullan, o zaman görüşürüz''
Tuzla’da maskesiz kişi polisi tehdit etti: ''Sen zor kullan, o zaman görüşürüz''
Otobüste uykuya yenik düşen sağlık çalışanı sosyal medyada ilgi odağı oldu!
Otobüste uykuya yenik düşen sağlık çalışanı sosyal medyada ilgi odağı oldu!
Batman'da akıl almaz olay! Kalbi duran adam 2 saatlik kalp masajıyla hayata döndü
Batman'da akıl almaz olay! Kalbi duran adam 2 saatlik kalp masajıyla hayata döndü