Koronavirüs yatkınlık testi nedir? Koronavirüsü ağır mı geçireceğim hafif mi geçireceğim nasıl öğrenirim?

CNN Türk'te Uğur Önder'in sunduğu A'dan Z'ye programında CNN Türk muhabiri Samet Güner, Tıbbi Genetik Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Özen ile birlikte koronavirüs yatkınlık testinin ne olduğunu ve bu test ile koronavirüs hastalığını nasıl geçirebileceği ile ilgili bilgileri aktardı. O anlar CNN Türk ekranlarına böyle yansıdı