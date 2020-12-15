Koronavirüs yatkınlık testi nedir? Koronavirüsü ağır mı geçireceğim hafif mi geçireceğim nasıl öğrenirim?
CNN Türk'te Uğur Önder'in sunduğu A'dan Z'ye programında CNN Türk muhabiri Samet Güner, Tıbbi Genetik Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Özen ile birlikte koronavirüs yatkınlık testinin ne olduğunu ve bu test ile koronavirüs hastalığını nasıl geçirebileceği ile ilgili bilgileri aktardı. O anlar CNN Türk ekranlarına böyle yansıdı
Buse Varol'dan 'Bir Başkadır'a taklitli paylaşım! Takipçiler ikiye ayrıldı
Metin Şentürk koronavirüse yakalandı!
Kısıtlamada bikiniyle havuza girip eğlenen kadınlar cezadan kaçamadı!
15 Aralık hava durumu 2020 | Bugün yağmur var mı?
15 Aralık 2020 Salı 11:38
Benzer Videolar