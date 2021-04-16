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  3. Fahrettin Koca'dan aşı olmayan öğretmene ikna konuşması!

Fahrettin Koca'dan aşı olmayan öğretmene ikna konuşması!

Türkiye'de koronavirüs çalışmalarına devam ederken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyadan kendisini etiketleyerek anaokulu öğretmeni olan annesinin aşı olmak istemediğini söyleyen bir genç kızın mesajına cevap verdi. Aileye ulaşarak kızın annesini ikna eden Bakan Koca'nın o anları kameralara böyle yansıdı.

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16 Nisan 2021 Cuma 12:44
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