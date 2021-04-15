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  3. Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhan duyurdu! 20 yaş üzeri koronavirüs aşısı için son tarih belli oldu

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhan duyurdu! 20 yaş üzeri koronavirüs aşısı için son tarih belli oldu

Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, Türkiye'de vatandaşların aşı sıraları geldikleri zaman olmalarını gerektiğini belirterek 20 yaş üzeri tüm bireylerin aşılanacağı son tarihi açıkladı. İlhan yaptığı açıklamada yaz sonunda 20 yaş üstü tüm vatandaşların aşılanacağını belirtti.

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15 Nisan 2021 Perşembe 12:23
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