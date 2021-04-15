Koronavirüsün öldürmediği kişi silahlı saldırı da can veriyordu!
Şişli'de bir süre önce işlediği suçtan dolayı girdiği cezaevinden çıkan 30 yaşındaki Kamil Aras, sokak ortasında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı kimliği belirsiz bir kişinin saldırısına uğradı. Can havliyle olay yerinden kaçan kişi, bir süre sonra çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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