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  3. İbo Show 23. bölüm fragmanı yayınlandı! İbo Show'da bu hafta sıra gecesi düzenleniyor!

İbo Show 23. bölüm fragmanı yayınlandı! İbo Show'da bu hafta sıra gecesi düzenleniyor!

Star TV'nin ilgiyle izlenen programı İbo Show 23. Bölüm fragmanı yayınlandı. 24 Nisan Cumartesi günü yayınlanacak yeni bölümde sıra gecesi düzenlenirken programın konuğu ise Zekeriya Ünlü oluyor. Türkü ve sohbetin bir arada sunulacağı program saat 20.00'de STAR TV ekranlarında izleyicisiyle buluşacak.

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21 Nisan 2021 Çarşamba 14:23
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