  1. WEB TV
  2. GÜNDEM
  3. Sultanbeyli'de heyecan dolu anlar! Hastaneye yetişemeyen kadın benzinlikte doğurdu

Sultanbeyli'de heyecan dolu anlar! Hastaneye yetişemeyen kadın benzinlikte doğurdu

Sultanbeyli’de doğum sancısı gelen hamile bir kadın, eşinin hastaneye yetiştirememesi üzerine doğumu benzin istasyonunda yaptı. Kendisini doğurtan istasyon çalışanının ismini verdiği bebeğini sağlıklı bir şekilde kucağına alan kadının o anları güvenlik kameralarına saniye saniye böyle yansıdı.

{TITLE_STRIP}Beşiktaş'ta feci kaza! Çift katlı halk otobüsü bariyerlere girdi

{TITLE_STRIP}Bursa'da şaşırtan olay! Bozulan aracı ayaklarıyla itti!

{TITLE_STRIP}Hava Durumu 21 Nisan 2021 Çarşamba | Doğu'da sağanak yağış etkisini gösterecek!

{TITLE_STRIP}Şarkıcı Asya'ya koronavirüs şoku! Acilen hastaneye kaldırıldı

 

21 Nisan 2021 Çarşamba 10:50
VİDEOYA YORUM KAT
Benzer Videolar
Sultanbeyli'de heyecan dolu anlar! Hastaneye yetişemeyen kadın benzinlikte doğurdu
Sultanbeyli'de heyecan dolu anlar! Hastaneye yetişemeyen kadın benzinlikte doğurdu
Beşiktaş'ta feci kaza! Çift katlı halk otobüsü bariyerlere girdi
Beşiktaş'ta feci kaza! Çift katlı halk otobüsü bariyerlere girdi
Bursa'da şaşırtan olay! Bozulan aracı ayaklarıyla itti!
Bursa'da şaşırtan olay! Bozulan aracı ayaklarıyla itti!
Ezgi Mola'yı çekimler esnasında hayrete düşüren olay: ''Çenem titredi ve tüylerim diken diken oldu!"
Ezgi Mola'yı çekimler esnasında hayrete düşüren olay: ''Çenem titredi ve tüylerim diken diken oldu!"
Ramazan ayında Tiktok fenomeni Çiğdem Hazar Şeker'den skandal paylaşım!
Ramazan ayında Tiktok fenomeni Çiğdem Hazar Şeker'den skandal paylaşım!
Hava Durumu 16 Nisan Cuma 2021 | Haftanın son gününde sağanak yağışlar kapıda!
Hava Durumu 16 Nisan Cuma 2021 | Haftanın son gününde sağanak yağışlar kapıda!
Sosyal medya fenomeninden Nihat Hatipoğlu'na efsane soru: Kripto para ile hacca gidilir mi?
Sosyal medya fenomeninden Nihat Hatipoğlu'na efsane soru: Kripto para ile hacca gidilir mi?
Koronavirüsün öldürmediği kişi silahlı saldırı da can veriyordu!
Koronavirüsün öldürmediği kişi silahlı saldırı da can veriyordu!
Türkiye işitme Engelliler Federasyonu Yöneticisi Faruk Demir'den olay yaratacak görüntüler! Engelli gence şiddet uyguladı!
Türkiye işitme Engelliler Federasyonu Yöneticisi Faruk Demir'den olay yaratacak görüntüler! Engelli gence şiddet uyguladı!
Tramvay beklerken kalp krizi geçire adama güvenlik görevlisinden kritik müdahale!
Tramvay beklerken kalp krizi geçire adama güvenlik görevlisinden kritik müdahale!