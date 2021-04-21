Sultanbeyli'de heyecan dolu anlar! Hastaneye yetişemeyen kadın benzinlikte doğurdu

Sultanbeyli’de doğum sancısı gelen hamile bir kadın, eşinin hastaneye yetiştirememesi üzerine doğumu benzin istasyonunda yaptı. Kendisini doğurtan istasyon çalışanının ismini verdiği bebeğini sağlıklı bir şekilde kucağına alan kadının o anları güvenlik kameralarına saniye saniye böyle yansıdı.