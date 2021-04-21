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  3. Pendik'te ilginç olay! Kaybolan papağanını megafonla aradı

Pendik'te ilginç olay! Kaybolan papağanını megafonla aradı

Pendik'te Şenol Oğuz isimli bir kişi kaybolan papağanını bulmak için aracına taktırdığı megafon sistemiyle ilçe genelinde arama gerçekleştirdi. Sokak sokak gezen Oğuz'un o anları vatandaşlar tarafından cep telefonlarına kaydedilirken Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin ise o görüntüleri paylaşarak Oğuz'a destek verdi.

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21 Nisan 2021 Çarşamba 11:44
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