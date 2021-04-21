Pendik'te ilginç olay! Kaybolan papağanını megafonla aradı

Pendik'te Şenol Oğuz isimli bir kişi kaybolan papağanını bulmak için aracına taktırdığı megafon sistemiyle ilçe genelinde arama gerçekleştirdi. Sokak sokak gezen Oğuz'un o anları vatandaşlar tarafından cep telefonlarına kaydedilirken Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin ise o görüntüleri paylaşarak Oğuz'a destek verdi.