Pendik'te ilginç olay! Kaybolan papağanını megafonla aradı
Pendik'te Şenol Oğuz isimli bir kişi kaybolan papağanını bulmak için aracına taktırdığı megafon sistemiyle ilçe genelinde arama gerçekleştirdi. Sokak sokak gezen Oğuz'un o anları vatandaşlar tarafından cep telefonlarına kaydedilirken Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin ise o görüntüleri paylaşarak Oğuz'a destek verdi.
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