Canlı yayında sinirlenip kalemini fırlattı, su dolu bardağa vurdu! FOX Ana Haber sunucusu Selçuk Tepeli hakkında kovuldu iddiası

Hafta içi her gün saat 19.00'da FOX TV'de ekrana gelen FOX Ana Haber programı sunucusu Selçuk Tepeli, dün yayınlanan programda skandal hareketlere imza attı.

BİR ANDA SİNİRLENDİ

Çiftçilerinin sorunlarını dile getiren "Tapusunu alamayan köylüler" sonrası sinirli olduğu görülen Selçuk Tepeli, sıradaki haber olan "Köylülerin toprağına göz diktiler" sunması gerektiği sırada bir anda elindeki kalemi masaya fırlattı, su dolu bardağa elini vurdu.

SOSYAL MEDYADA ÇOK KONUŞULDU

Ekran başındaki izleyiciler Selçuk Tepeli'nin hareketleri karşısında şok yaşarken bu durum sosyal medyada da çok konuşulanlar arasına girdi.

KOVULDUĞU İDDİA EDİLDİ

Söz konusu olay sonrası Selçuk Tepeli'nin akıbeti merak konusu olurken İstiklal Gazetesi köşe yazarı Cihan Saraç, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Tepeli'nin kovulduğunu öne sürdü.

Saraç paylaşımında," FOX TV'nin bardak fırlatan artist Sunucusu Selçuk Tepeli kapının önüne koyulmuş." diye yazdı.

FOX TV canlı yayınında kriz! Ana haber sunucusu Selçuk Tepeli masadaki bardağa elinin tersiyle vurdu, kamera su içinde kaldı! Reji buz kesti!

Ahmet Hakan'dan FOX TV sunucusu Selçuk Tepeli için olay sözler: Ekranda racon üstüne racon kesmesini normal mi karşılayacağız Allah aşkına?

RTÜK Başkanı Şahin duyurdu: FOX TV ve Selçuk Tepeli'ye inceleme şoku! O sözler başına iş açtı!

Selçuk Tepeli açıkladı: FOX Ana Haber'in süresi 1,5 saate uzatıldı