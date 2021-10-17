Çarkıfelek ne demek, TDK'ya göre Çarkıfelek kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Çarkıfelek ne demek? Çarkıfelek TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi çarkıfelek kelimesi. Peki çarkıfelek ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre çarkıfelek nedir, çarkıfelek kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ÇARKIFELEK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Çarkıfelek kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Çarkıfelek kelimesi Farsça kökenlidir.

TDK'ya göre çarkıfelek kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Yakıldığında dönerek kıvılcım saçan donanma fişeği

- Bir tür talih oyunu

- Talih, kader

- Çarkıfelekgillerden, güzel, büyük, parlak kırmızı çiçekleri olan, duvar kenarlarına ve kameriyeler çevresine ekilen tırmanıcı bir süs bitkisi, fırıldak çiçeği, saat çiçeği (Passiflora caerulea)

