Çekimleri başlayacak olan Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çifti oğulları Karan'a ikinci dadıyı tuttu! Aylık maaşını duyan inanamadı!

Dört yıldır kusursuz evlilikleriyle gözde olan Fahriye Evcen ile Burak Özçivit çifti, bu sene farklı dizilerle izleyici karşısına çıkacak. Özçivit, Kuruluş Osman'ın yeni sezonunda ekranda boy gösterirken eşi Fahriye Evcen ise yeni dizi Alparslan'da başrol oynayacak.

KARAN SETLERİ GEZECEK

35 yaşındaki güzel oyuncu dönem projesiyle ekrana geleceği için çok heyecanlı olduğunu belirtmiş ve "Ekranda olmayı çok özledim. Sete çıkmaya az kaldı" açıklamasını yapmıştı. Burak Özçivit ise basın mensuplarının "İkiniz setteyken oğlunuz Karan'a kim bakacak?" sorusuna, "Bir o sete bir bu sete gidip, arada gezecek" yanıtını vermişti.

İKİNCİ DADIYA BİN DOLAR

Çekimlerin başlamasının ardından yoğun bir sürece girecek olan oyuncu çiftin 2.5 yaşındaki oğulları Karan Özçivit için bir dadı daha tuttuğu öğrenildi. Posta gazetesinin haberine göre; Karan'la ilgilenecek ikinci dadının aylık maaşı bin dolar olacak.

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