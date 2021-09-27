Çelik Kaynakçısı Maaşı Ne Kadar? 2021 Çelik Kaynakçısı Maaşları, ve İş İlanları

Çelik Kaynakçısı görev tanımı nedir, Çelik Kaynakçısı ne iş yapar, Çelik Kaynakçısı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Çelik Kaynakçısı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Çelik Kaynakçısı Tanımı;

Çelik malzemelerin ergitmeli kaynak yöntemlerinden birini elle veya yarı mekanize donanım kullanarak gerçekleştiren kişidir.

Çelik Kaynakçısı Maaşı Ne Kadar? 2021 Çelik Kaynakçısı Maaşları

Çelik Kaynakçısı maaşı ortalama aylık 4.360 - TL’dir. En düşük Çelik Kaynakçısı maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 5.700 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Çelik Kaynakçısı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Çelik Kaynakçısı Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Çelik Kaynakçısı Ne İş Yapar?

Çelik Kaynakçısı, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Kaynak işlemlerinde iş sağlığı ve güvenliği kurallarını uygulamak,

b) Elektrotla ark kaynağı işlemlerini yapmak,

c) Gaz korumasız özlü tel elektrotla ark kaynağı işlemlerini yapmak,

d) Tel elektrotla toz altı ark kaynağı işlemlerini yapmak,

e) Özlü tel elektrotla toz altı ark kaynağı işlemlerini yapmak,

f) Metal-ark asal gaz kaynağı (mıg kaynağı) işlemlerini yapmak,

g) Metal-ark aktif gaz kaynağı (mag kaynağı) işlemlerini yapmak,

h) Aktif koruyucu gazla özlü tel metal-ark kaynağı işlemlerini yapmak,

i) Tungsten asal gaz ark kaynağı (tıg kaynağı) işlemlerini yapmak,

j) Plâzma ark kaynağı işlemlerini yapmak,

k) Oksi-asetilen kaynağı işlemlerini yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Çelik KaynakçısıMeslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Metal İşleme, Makine Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Grubu :

Metal Levha Ve Metal İnşaat Malzemesi Çalışanları, Kalıpçılar Ve Kaynakçılar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Kaynakçılar Ve Oksi-Gaz Alevli Kesimciler

Çelik Kaynakçısı Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Çelik Kaynakçısı mesleğinin meslek kodu 7212.38 olarak belirlenmiştir



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