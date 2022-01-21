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Çelik Pamuğu ne demek, TDK'ya göre Çelik Pamuğu kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Çelik Pamuğu kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Çelik Pamuğu ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Çelik Pamuğu nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Çelik Pamuğu kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Çelik Pamuğu ne demek, TDK'ya göre Çelik Pamuğu kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Çelik pamuğu ne demek? Çelik pamuğu TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi çelik pamuğu kelimesi. Peki çelik pamuğu ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre çelik pamuğu nedir, çelik pamuğu kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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ÇELİK PAMUĞU NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Çelik pamuğu kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre çelik pamuğu kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Verniklenmiş yüzeyleri düzeltmeye veya matlaştırmaya yarayan, uzun ve keskin kenarlı, çelik tel tomarı

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