Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çeltik alım fiyatlarını duyurdu. Erdoğan'ın açıklaması sonrası Çeltik nedir? | 2020 çeltik fiyatları | Çeltik hasadı alım fiyatları 2021 başlıkları araştırılmaya başlandı. İşte ayrıntılar...

ÇELTİK NEDİR?

Çeltik kabuğu ayıklanmamış olan pirince denir. Dünyada yaşayan pek çok insanın besin kaynağıdır. Bu nedenle çeltik oldukça merak edilen bir besindir. Ülkemizde de yetiştirilen çeltik eski bir kültür bitkisi olmaktadır.

2020 ÇELTİK FİYATLARI

Toprak Mahsulleri Ofisi geçen sene yaptığı açıklamada 2020 dönemi 55 randımanlı Baldo çeşidi çeltik alım fiyatını ton başına 4 bin 500 lira, 60 randımanlı Osmancık çeşidi çeltik alım fiyatını ton başına 3 bin 600 lira ve 65 randımanlı Luna çeşidi çeltik alım fiyatını ton başına 3 bin 200 lira olarak belirlemişti.

ÇELTİK HASADI ALIM FİYATLARI 2021

Önümüzdeki günlerde başlayacak Çeltik hasatı için alım fiyatları: Ton başına baldo için 5 bin 500 lira, Osmancık çeşidi için 4 bin 500 lira, Luna çeşidi için 4 bin lira."

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ÜLKEMİZDE ÇELTİK YETİŞTİRİLEN BÖLGELER NERELERDİR?

Ülkemize yaklaşık olarak 500 yıl önce güneyden girdiği bilinen çeltik kabuğu ayıklanmamış olan pirince denir. Amerika kıtasına ise 17 yüzyıl sonlarına doğru girdiği bilinmektedir. Çeltiğin yapısı karyopsis ile onu yapışmadan saran iç kavuz ve kapçıktan oluşmaktadır. Kavuzlar çeltiklerin harmanlanmasından donra karyopsisten ayrılmazlar. Bu kavuzlu ürüne çeltik adı verilmektedir. Sadece kavuzları soyulan fakat parlatma işlemi yapılmayan daneye ise kahverengi pirinç adı verilmektedir.

Pirinç ise kabukları soyulmuş ve parlatma işlemi yapılmış çeltiğe denmektedir. Çimlenmesi için en az 12 derece olması gerekir. Pirinç vejetasyon döneminde ise en az 20 ile 30 derece sıcaklık gerekmektedir. Yetişme esnasında sulama suyu sıcaklığının ise en az 15 derece olması gerekmektedir.

Çeltik oldukça eski bir kültür bitkisidir. Güneydoğu Asya'da bulunan Hindistan ve Çin Hindi'ndeki kültür formlarının zengin olması sebebiyle çeltik cinsi bu bölgelerde olduğu bilinir. Yabani çeltik türleri ise Uzak Doğuda mevcuttur. Uzak Doğuda Afrika'da bulunmaktadır. Çeltiğin dünyadaki bazı ülkelere giriş yıllarına bakıldığında Güney Hindistan'dan Çin'e M.Ö. 1000 yıllarında Java'ya yayıldığı bilinmektedir. Avrupa ülkelerine ise M.Ö. 300 yıllarında girmiştir.

Ülkemize çeltik yaklaşık olarak 500 yıl önce girmiştir. Günümüzde ise yetiştiriciliği hala devam etmektedir. Özellikle pirinç üretimi için çok önemli bir besin kaynağıdır. Ülkemizde en çok üretimi yapılan bölge Marmara'da Edirne ilidir. Ayrıca Marmara dışında Karadeniz ve ege Bölgelerinde de yetiştirilmektedir. Ülkemizde çeltiğin yetiştirildiği bölgelerden Edirne dışında Çorum, Sinop, Samsun, İzmir, Manisa, Balıkesir ve Kastamonu illerinde de çeltik yetiştiriciliği devam etmektedir.