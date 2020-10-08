Cem Yılmaz'ın yeni dizisi 'Erşan Kuneri' Netflix'te yayınlanacak!

Cem Yılmaz'ın Gora ve Arif v 216 filmlerinde hayat verdiği Erşan Kuneri karakteri dizi oluyor. Ünlü komedyen ve oyuncu, yeni dizisinin Netflix'te yayınlanacağını da duyurdu.

NTV'de yayınlanan Gece Gündüz programına konuk olan Cem Yılmaz, yeni projesi olan Erşan Kuneri dizisi hakkında bilgi verdi. Cem Yılmaz, "İlk defa bir dizi yapmak istiyorum. Sezon tasarımıyla yapılmış bir şey olacak. Eğer ilk sezon tutarsa neden bir sekiz bölüm daha yapmayalım. İçinde sürpriz formatlar da barındıran bir komedi şovu olacak" dedi.

Ünlü komedyen ve oyuncunun G.O.R.A. ile Arif ve 216'da filmlerinde yer alan Erşan Kuneri karakterinin 1975-1978 yılları arasında yaşadıklarını konu alacak dizinin gelecek yıl yayınlanması planlanıyor. Dizinin ilk sezonu 8 bölüm olarak planlandı.

ERŞAN KUNERİ KİMDİR?

Erşan Kuneri, Gora filminde 'Film yapımcısı' mesleğiyle ön plana çıkar. 'Arif v 216' filminde ise Kay Kay adlı eğlence mekanının sahibi olarak sahnelerde yerini almıştır.