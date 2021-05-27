Cemal Enginyurt'tan Hacı Yakışıklı'ya ilginç cevap: ''Hacı'nın Türkçe'si AK Türkçe''
TV100'de Mine Uzun'un sunduğu Yüz Yüze programında Sedat Peker'in iddialarıyla ilgili dönen konuşmada Hacı Yakışıklı'nın sözlerine karşı Cemal Enginyurt'un ''Hacı'nın Türkçe'si AK Türkçe'' cümlesi sosyal medyada gündem oldu. O anlar ise ekranlara saniye saniye böyle yansıdı.
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27 Mayıs 2021 Perşembe 16:42
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