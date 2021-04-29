İbo Show 24. bölüm fragmanı yayınlandı! İbo Show'da bu hafta izleyenler Pop müziğine doyacak!
Star TV'nin ilgiyle izlenen programı İbo Show 24. Bölüm fragmanı yayınlandı. İbo Show'un bu haftaki konuları ise Ebru Yaşar, Simge Sağın, Murat Dalkılıç ve Ersay Üner oldu. Program, 1 Mayıs Cumartesi Günü saat 20.00'de STAR TV ekranlarında ekranlara gelecek.
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29 Nisan 2021 Perşembe 10:45
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