Çerağ ne demek, TDK'ya göre Çerağ kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Çerağ ne demek? Çerağ TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi çerağ kelimesi. Peki çerağ ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre çerağ nedir, çerağ kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ÇERAĞ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Çerağ kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Çerağ kelimesi Farsça kökenlidir.

TDK'ya göre çerağ kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Mum, kandil, lamba vb. ışık veren araç, çırağ

- Işık, çırağ



ÇERAĞ KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- çerağ dinlendirme, çerağ uyandırma

