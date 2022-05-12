CHP hakkında şoke eden iddia! Anket sonuçlarındaki oyun ortaya çıktı! CHP yandaş anketçilere para yağdırdı!

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Şen, CHP'nin araştırma şirketlerine verdiği 650 milyonluk ödeme iddialarına yönelik önemli açıklamalarda bulundu. Mustafa Şen, "Bu konuyu Kemal Kılıçdaroğlu avukatı Mustafa Kemal Çiçek Bey açtı ilk önce. Bu korkunç olayı ondan öğrendik. Tabii, sadece araştırma kuruluşlarına değil aynı zamanda bir kısım medya kuruluşlarına da o paradan verilmiş. Üç yılda 650 milyon TL'den bahsetti Sayın Çiçek. Ve bunun basın açıklamasıyla televizyon programlarıyla ve gazete röportajlarıyla anlatmaya çalıştı. Hatta ben de bir televizyon programında kendisine sormuş ve teyit almıştım. Sayın Çiçek'i mahkemeye vermekle tehdit etmişlerdi o zamanlar ve kendisi de bundan memnuniyet duyacağını söylemişti ama sonuç yok” diye konuştu.

“BÖYLE BİR ARAŞTIRMA BÜTÇESİ ÇOK BÜYÜK BİR BÜTÇE”

Yapılan araştırmalara göre, paraların ne için kullanıldığının apaçık ortada olduğunu söyleyen Şen, ”Kamuoyu araştırmaları için fonlanan bir kısım kuruluşların bu işi bilimsel maksatlarla ve etik sınırlar çerçevesinde yapmadıkları paranın kaynağından ve miktarından anlaşılmaktadır. Bir kere böyle bir araştırma bütçesi çok büyük bir bütçe. İkincisi Amerika'dan ve Avrupa'dan fonlanan ve kendilerine fondaş medya denilen bir kısım medya kuruluşlarının sadece oralardan değil aynı zamanda aynı maksatlar için işbirliği içinde içerden de fonlandığı anlaşılmaktadır” ifadelerini kullandı.

“BU PARALAR NEREDEN GELİYOR?”

Söz konusu paraları nerden harcadıklarını merak ettiğini belirten Mustafa Şen, “Partilerin bu kadar paraları yoktur. Zira genel başkanlarını yalan söylediği için kaybettiği mahkemelerin ceza ödemelerini yapacak paraları olmadığını ve bunun için kendi aralarında para topladıklarını söylemişlerdi. Öyleyse, araştırma ve medya fonlamak için kullandıkları bu paralar nereden geliyor?” dedi.

Belli aralıklarla açıkladıkları verilerin gerçeklerle hiçbir alakası olmamasının büyük bir sorun olduğunu vurgulayan Şen, “Tamamen dezenformasyon maksatlı olarak bu işleri yaptıklarını söyleyebilirim. Dahası, araştırmaların ve medya yayınlarının iktidara karşı yaptıkları gayri nizami harp aracı olarak kullanıldığını gösteriyor” şeklinde konuştu.

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