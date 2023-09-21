CHP İstanbul'da adaylık krizi çıktı, ortak adayda anlaşılamadı, çok adaylı yarış olacak

CHP'de yaşanan genel başkanlık yarışı krizi teşkilat seçimlerinde yansıyarak il ve ilçe başkanlığı seçimlerinde büyük sorunlar yaşanıyor. 8 Ekim Pazar günü yapılacak İstanbul il başkanlığı seçimlerinde ortak adayda anlaşmanın zor olduğu, çok adaylı bir yarışın olacağı belirtiliyor.

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CHP İstanbul'da adaylık krizi çıktı, ortak adayda anlaşılamadı, çok adaylı yarış olacak

İl başkanlıkları için CHP’de şu ana kadar 15 şehirde Genel Merkez’in işaret ettiği isimler ipi göğüslerken, gözler olağan kurultayın provası olarak görülen İstanbul İl Kongresine çevrildi.

“İLÇE BAŞKANLARI ADAYA KARAR VERSİN”

İstanbul İl Başkanlığı için Canan Kaftancıoğlu'nun oturduğu koltuğa kimin seçileceği merak konusu olurken, CHP içerisindeki bölünmeler bu konuyu çıkmaza sürükledi.

CHP İstanbul'da adaylık krizi çıktı, ortak adayda anlaşılamadı, çok adaylı yarış olacak

ÇOK ADAYLI SEÇİME GİDİLİYOR

'Değişim' yanlılarının İstanbul'da güçlü olduğu bilinirken adayların ilçe başkanları tarafından belirlenmesi yönündeki talep dile getirildi.

İstanbul’da ilçe başkanlarının yaptıkları toplantıdan ağırlıklı olarak, “İlçe başkanları adaya karar versin” kararı çıktığı belirtildi. İstişarelerin sürdüğü, ortak bir isimde henüz uzlaşma sağlanamadığı ancak ilçe başkanları arasında Bahçelievler İlçe Başkanı Özgür Çelik’in isminin öne çıkığı ifade ediliyor.

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