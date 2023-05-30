CHP'de bir skandal daha yaşandı, Kılıçdaroğlu'na oy vermeyen adamı hastanelik ettiler!

Son yılların en kritik seçimi olarak görülen Cumhurbaşkanlığı seçimi için Türkiye, sandık başına gitti. Yoğun katılımın gerçekleştiği seçimi Cumhurbaşkanı Erdoğan kazandı. Başkan Erdoğan, yüz de 52'den fazla oy oranıyla rakibi 7'li ittifakın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na fark attı.

DEMOKRASİYE KARA LEKE

Milli iradenin tecelli ettiği geceye demokrasi bayramına gölge düşüren adeta kara leke diyebileceğimiz bir olay yaşandı. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Kaş Hizmet Biriminde çalışan U.A, iddiaya göre CHP'ye oy vermediği için darp edildi. Darp raporu için başvuruda bulunan U.A, kendisini saldıran şahıstan şikayetçi oldu.

Haberin Devamı

KAMERALARIN YÖNÜNÜ DEĞİŞTİRDİLER

Hastaneden darp raporu alan Umua A, jandarmadaki ifadesinde, "Bugün sabah belediye hizmet biriminde çalışırken, çevre sağlık biriminde çalışan İ.B. odama girerek 'sen adam mısın?' diyerek önce yumruk attı, ardından bana saldırdı. Kendi imkanlarım ile yaralı olarak hastaneye giderek darp raporu aldım. Olaydan önce İ.B. ve yanında bulunan D.A, Y.E, O.A, A.Ö ve M.A.T, koridorda bulunan kameraların açılarını değiştirerek odama giriş anının görüntülenmesini engellemişlerdir." dedi

Haberin Devamı

Hastaneden darp raporu alan Umut A, jandarmadaki ifadesinde, "Bugün sabah belediye hizmet biriminde çalışırken, çevre sağlık biriminde çalışan İ.B. odama girerek 'sen adam mısın?' diyerek önce yumruk attı, ardından bana saldırdı. Kendi imkanlarım ile yaralı olarak hastaneye giderek darp raporu aldım. Olaydan önce İ.B. ve yanında bulunan D.A, Y.E, O.A, A.Ö. ve M.A.T, koridorda bulunan kameranın açılarını değiştirerek odama giriş anının görüntülenmesini engellemişlerdir." dedi.

DEMOKRASİ DÜŞMANI, VANDALLAR

Yaşanan insanlık dışı olaya eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel tepki gösterdi, saldırıyı kınadı.

Sosyal medya paylaşımında darp edilen vatandaşa geçmiş olsun dileyen Türel, "Bu demokrasi düşmanı, tahammülsüz, kendinden olmayana yaşam hakkı tanımayan vandalları kınıyorum. Sorumlular hesap verene kadar bu işin peşini bırakmayacağız. Kardeşimize çok geçmiş olsun." dedi.

Millet İttifakı liderlerinin hayalleri suya düştü, yeni dönemde Meclis'te yoklar!

Ersan Şen Sözcü Tv'de Kemal Kılıçdaroğlu'na sert konuştu.