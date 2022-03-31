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  3. CHP'li Faik Öztrak esnaf ziyaretinde umduğunu bulamadı! Vatandaş Faik Öztrak'a sert çıktı: "Erdoğan'a köstek değil destek olun"

CHP'li Faik Öztrak esnaf ziyaretinde umduğunu bulamadı! Vatandaş Faik Öztrak'a sert çıktı: "Erdoğan'a köstek değil destek olun"

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Kahramanmaraş da esnaf ziyaretinde bulundu. Ziyaret esnasında umduğunu bulamayan Faik Öztrak'a vatandaş tepki göstererek: "Tayyip Erdoğan’a destek çıkın. Avrupa ile savaşıyor ve bir de sizlerle savaştırmayın” dedi.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak ve CHP'li milletvekilleri, Kahramanmaraş da esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Faik Öztrak bir vatandaşa alışveriş yapıp yapmadığını sordu. Öztrak'ın soru sorduğu vatandaş: “Muhalefet yeter artık yapmayın. Eğer bir yere gelmek istiyorsanız size bu ülkede vatandaş olarak oy vermemizi istiyorsanız lütfen Tayyip Erdoğan’a destek çıkın. Avrupa ile savaşıyor ve bir de sizlerle savaştırmayın. Hepimiz Müslüman’ız” ifadelerini kullandı. 

CHP'li Faik Öztrak esnaf ziyaretinde umduğunu bulamadı! Vatandaş Faik Öztrak'a sert çıktı: Erdoğan'a köstek değil destek olun

"TAYYİP ERDOĞAN'IN ARKASINDA OLALIM"

Vatandaşın verdiği tepki karşısında şaşıran CHP’li Öztrak ise, “Hiç kimseyi bizle savaştırmıyoruz aksine, düzgün savaşması için gerekenleri söylüyoruz. İyi savaşmıyor” diye konuştu. Bunun üzerine vatandaş, “Tayyip Erdoğan’ın lütfen arkasında olalım hepimiz” dedi, Öztrak ise, “Aman dikkat savaşıyor mu savaşmıyor mu bakarsınız” diye konuştu. 

CHP'li Faik Öztrak esnaf ziyaretinde umduğunu bulamadı! Vatandaş Faik Öztrak'a sert çıktı: Erdoğan'a köstek değil destek olun

"ADAMLAR CEVAP VEREMEDİ"

CHP’lilere tepki gösteren ve Recep Tayyip Erdoğan’a destek isteyen vatandaş Faik Öztrak ile yaşadığı diyalog sonrası açıklamalarda bulundu: “Ben alışveriş yaparken bana merhabalar diye selam verdiler. Bende kendilerine lütfen sizden tek ricam dünya liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’a sahip çıkın. Dış güçlerle zaten uğraşıyor bir de iç güçlerde siz olarak, neden Recep Tayyip Erdoğan’a destek durmamız gerekirken neden köstek oluyorsunuz, hiç mi bu adam doğru bir hareket yapmadı, bu insana neden sahip çıkmıyorsunuz dedim. Benden oy istiyorsanız eğer ki, şu ülke için bir doğru düzgün hareket yapın bende size oyumu vereyim dedim. Ama adamlar cevap veremediler” ifadelerini kullandı.

CHP'li Faik Öztrak esnaf ziyaretinde umduğunu bulamadı! Vatandaş Faik Öztrak'a sert çıktı: Erdoğan'a köstek değil destek olun

CHP'li Faik Öztrak esnaf ziyaretinde umduğunu bulamadı! Vatandaş Faik Öztrak'a sert çıktı: Erdoğan'a köstek değil destek olun

 

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