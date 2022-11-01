CHP'li Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'nun adaylığı için flaş açıklama: "Neredeyse tam mutabakat..."

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığı hakkında konuştu.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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CHP'li Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'nun adaylığı için flaş açıklama: "Neredeyse tam mutabakat..."

Hürriyet yazarı Hande Fırat, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ile yaptığı görüşmeyi köşe yazısında kaleme aldı. Özgür Özel, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı için çarpıcı ifadeler kullandı.

KILIÇDAROĞLU'NUN ADAYLIK ÇIKIŞLARI

Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarının adaylık gibi okunduğunu ifade ederek, "Oysa CHP’nin iktidar talebi olarak okunması lazım." dedi.

CHP'li Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'nun adaylığı için flaş açıklama: Neredeyse tam mutabakat..

"NEREDEYSE TAM MUTABAKAT VAR"

CHP'nin içinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusunda neredeyse tam mutabakat olduğunu belirten Özel kararı altılı masanın vereceğini ifade ederek şunları söyledi:

"Siyasetteki genel akışa göre CHP’nin içinde Genel Başkan’ın adaylığı konusunda neredeyse tam mutabakat var.

Ancak kararı 6’lı Masa verecek. Kemal Bey ufacık bir sorun olsa talepkâr olmak yerine fedakârlığı seçer.

İktidar ve yakınları ‘Aday niye belirlenmiyor?’ diye soruyorlar. Cumhur İttifakı bundan niye rahatsız? Acele ettiriyorlarsa, belirlemeyerek iyi bir şey yapıyoruz. "

CHP'li Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'nun adaylığı için flaş açıklama: Neredeyse tam mutabakat..

"ERDOĞAN KILIÇDAROĞLU'NU TERCİH ETMİYOR"

Özel, "Erdoğan, Kılıçdaroğlu’nu tercih etmiyor, ondan çekiniyor.” diye konuştu.

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