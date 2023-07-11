CHP'li Tunç Soyer borç batağına sürüklediği belediyeyi yaptığı zamlarla kurtarmaya çalışıyor

Seçildiği günden beri belediyeyi borç batağına sürükleyen CHP'li İzmir büyükşehir belediye başkanı Tunç Soyer çareyi vatandaşın sırtına vuracağı zamlara görmeye başladı. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi, ağustos ayından geçerli olmak üzere suyun metreküp fiyatına yüzde 43,47 zam yapılmasını kararlaştırdı.

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CHP'li Tunç Soyer borç batağına sürüklediği belediyeyi yaptığı zamlarla kurtarmaya çalışıyor

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi, ağustos ayından geçerli olmak üzere suyun metreküp fiyatına yüzde 43,47 zam yapılmasını kararlaştırdı.

İZSU Genel Müdürlüğü Olağan Genel Kurulu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer başkanlığında Kültürpark Fuar Alanı'nda gerçekleştirildi. Toplantıda ağustos ayından geçerli olmak üzere suya yüzde 43,47 zam yapılması önerisi oy çokluğu ile kabul edildi.

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"SUYA YÜZDE 43,47 ZAM YAPILMASI ÖNERİSİ OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ"

İzmir'de geçen yıl 1 Nisan'da başlatılan şebeke suyu tarifesinin Üretici Fiyat Endeksi'ne (ÜFE) göre aylık belirlenmesi uygulamasına Sayıştay tarafından maliyet artışlarının aylara bölünerek tarifelere yansıtılmasının uygun bulunmaması nedeniyle son verilmişti. Sayıştay'ın talebi doğrultusunda genel kurul kararıyla yılda iki kez artış yapılabileceği belirtilmişti.

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