Christian Sussi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Christian Sussi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Christian Sussi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Christian Sussi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Christian Sussi 7 Mart 2001 tarihinde Arezzo şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. İtalya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Christian Sussi Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Christian Sussi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Pisa Sporting Club futbol takımında oynamaktadır. Pisa Sporting Club takımına 14 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Christian Sussi'nin Pisa Sporting Club ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Christian Sussi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Christian Sussi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Christian Sussi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Christian Sussi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

27 Ocak 2016 yılında Arezzo Gio.

1 Temmuz 2018 yılında Arezzo U19

1 Temmuz 2019 yılında Arezzo

14 Temmuz 2021 yılında Pisa

5 Ağu 2021 yılında Paganese

30 Haziran 2022 yılında Pisa

20 Ağu 2022 yılında Fiorenzuola

31 Ocak 2023 yılında Pisa

Christian Sussi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Christian Sussi şuan Pisa Sporting Club takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

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