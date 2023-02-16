Johan Guadagno kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Johan Guadagno Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Johan Guadagno adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Johan Guadagno Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Johan Guadagno 21 Şubat 2003 tarihinde Milano şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. İsveç,İtalya uyrukludur.Gerçek adı da Johan Elia Guadagno şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Johan Guadagno Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SPOCS Global Sports yapmaktadır. Johan Guadagno, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Pisa Sporting Club futbol takımında oynamaktadır. Pisa Sporting Club takımına 5 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Johan Guadagno'nin Pisa Sporting Club ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Johan Guadagno Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/johan_guadagno_/

Johan Guadagno Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Johan Guadagno isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Johan Guadagno Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Johan Guadagno futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Man Utd U18

1 Temmuz 2021 yılında FC Kopenhag

1 Eylül 2022 yılında Pisa U19

5 Ocak 2023 yılında Pisa

Johan Guadagno Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Johan Guadagno şuan Pisa Sporting Club takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Johan Guadagno Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

IFK Stocksund (?-2018)

İsveç U16 takımında 12 numaralı formasıyla 23 Ağu 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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