Emanuele Zuelli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emanuele Zuelli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Emanuele Zuelli kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Emanuele Zuelli ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Emanuele Zuelli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emanuele Zuelli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emanuele Zuelli adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Emanuele Zuelli Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Emanuele Zuelli 22 Kasım 2001 tarihinde Merano/Meran şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. İtalya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Emanuele Zuelli Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini P&P Sport Management S.A.M. yapmaktadır. Emanuele Zuelli, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Pisa Sporting Club futbol takımında oynamaktadır. Pisa Sporting Club takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Emanuele Zuelli'nin Pisa Sporting Club ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Emanuele Zuelliboyu ve yaşı kaç

Emanuele Zuelli Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Emanuele Zuelli isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

Emanuele Zuelli Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Emanuele Zuelli futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Chievo U17

1 Temmuz 2018 yılında Chievo U19

23 Ocak 2020 yılında Chievo Verona

9 Ağu 2021 yılında Juventus U23

31 Ocak 2023 yılında Pisa

Emanuele Zuelli kimdir

Emanuele Zuelli Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Emanuele Zuelli şuan Pisa Sporting Club takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

AC Chievo Verona

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Emanuele Zuelli nereli

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