Çiftlemeci (Çorap) Maaşı Ne Kadar? 2021 Çiftlemeci (Çorap) Maaşları, ve İş İlanları

Çiftlemeci (Çorap) görev tanımı nedir, Çiftlemeci (Çorap) ne iş yapar, Çiftlemeci (Çorap) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Çiftlemeci (Çorap) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Çiftlemeci (Çorap) Tanımı;

Çiftlemeci (Çorap); işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak çalışan kişilerdir.

Çiftlemeci (Çorap) Maaşı Ne Kadar? 2021 Çiftlemeci (Çorap) Maaşları

Çiftlemeci (Çorap) maaşı ortalama aylık 3.550 - TL’dir. En düşük Çiftlemeci (Çorap) maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 4.400 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Çiftlemeci (Çorap) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Çiftlemeci (Çorap) Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Okur Yazar

Çiftlemeci (Çorap) Ne İş Yapar?

Çiftlemeci (Çorap); işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak: vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Çiftlemeci (Çorap)Meslek Ana Grubu :

Nitelik Gerektirmeyen Meslekler

Meslek Alt Ana Grubu :

Madencilik, İnşaat, İmalat Ve Ulaştırma Sektörlerinde Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

İmalat Sektöründe Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Elle Paketleme İşlerinde Çalışanlar

Çiftlemeci (Çorap) Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Çiftlemeci (Çorap) mesleğinin meslek kodu 9321.19 olarak belirlenmiştir



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