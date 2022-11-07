Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar'ın ekmeğe Aralık ayından yeni bir zam geleceği haberini vermesinden sonrası katıldığı canlı yayın programında yaptığı konuşma gündeme oturdu. Ekmeğe "aptal toplumların gıda maddesi" şeklinde bir tanım yapan Kolivar'ın kim olduğu merak ediliyor. İşte Cihan Kolivar kimdir? Nereli, kaç doğumlu? Cihan Kolivar biyografisi...

CİHAN KOLİVAR KİMDİR?

7 Nisan 1976 yılında Rize'nin Çayeli ilçesinden dünyaya geldi.

Şu anda Ekrem Üreticileri Sendikası Başkanı olarak melek hayatına devam etmektedir.

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CİHAN KOLİVAR CANLI YAYINDA NE DEDİ?

" Ekmeği temel gıda maddesi saymıyorum. Ekmek aptal toplumların gıda maddesidir."

"Bizim toplum ekmekle doyduğu için böyle 20 sene başına yöneticiler duruyor."