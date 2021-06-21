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Cihan isminin anlamı nedir, Cihan ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Cihan ismi; kainat, yeryüzü anlamına gelmektedir.  Bu içeriğimizde Cihan isminin özellikleri, isim analizi, kader sayısı, Cihan isminin Kuran’da geçip geçmediği,  isminin kökeni, cinsiyeti, harf sayısı ve rengi gibi bir çok araştırmayı sizler için yayınlıyoruz.

Cihan isminin anlamı nedir, Cihan ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Cihan isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Cihan ismi ne demek, Cihan ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor. 

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Cihan isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Cihan İsminin anlamı nedir? TDK Cihan anlamı:

Cihan ismi TDK'da evren ve dünya anlamında tanımlanmaktadır. 

Cihan İsmi Kuranda geçiyor mu?

Cihan ismi Kuran'da geçmemektedir. 

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Cihan isminin kökeni:

Cihan ismi Farsça-Arapça kökenli bir isimdir. Türkiye'de 72769 kişi tarafından yoğun olarak kullanılmaktadır.

Cihan isminin cinsiyeti:

Kız - Erkek ismi olarak kullanılmaktadır.

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Cihan isminin rengi:

Mor

Cihan ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 5 harf bulunmaktadır.

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Cihan isminin Harf Analizi Nedir ?

Cihan ismi 5 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

C: Canlı, arkadaş canlısı

İ: Duygusal, sezgisel, sanatçı

H: Statü/para, garantici

A: Öncü, lider, mantıklı

N: Sağduyulu, utangaç

Cihan isminin Numerolojisi Kaçtır?

Cihan ismi 5 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

C: 3

İ: 12

H: 10

A: 1

N: 17

= 43 Cihan İsminin Numeroloji Toplamı 43’dir.

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Cihan isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

Cihan ismi 5 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Cihan isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

C: 3İ: 9H: 8A: 1N: 5 = 26

2 6= 8Kader sayısıdır

Cihan isminin 8kader sayısına göre kişilik özellikleri

8– Takım çalışmasına yatkın, kararlı ve sonuca odaklı bir kişiliğe sahip olması ona organizasyon kurmada ve yöneticilik yeteneklerinin gelişmesinde büyük katkı sağlar. Maddi ve manevi yönden güçlü olması ona istediklerini elde etme bakımından kolaylıklar sağlar. Karşısındakine önem vermediği gibi yoluna çıkan engelleri ortadan kaldırma hususunda hiç düşünmeden karar verir.

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