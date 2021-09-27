Çikolata İmal İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Çikolata İmal İşçisi Maaşları, ve İş İlanları

Çikolata İmal İşçisi görev tanımı nedir, Çikolata İmal İşçisi ne iş yapar, Çikolata İmal İşçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Çikolata İmal İşçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Çikolata İmal İşçisi Tanımı;

Öğütme, pres,karıştırma ve diğer makinelerde çikolata hazırlayan kişidir.

Çikolata İmal İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Çikolata İmal İşçisi Maaşları

Çikolata İmal İşçisi maaşı ortalama aylık 3.860 - TL’dir. En düşük Çikolata İmal İşçisi maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 5.300 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Çikolata İmal İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Çikolata İmal İşçisi Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Çikolata İmal İşçisi Ne İş Yapar?

Çikolata İmal İşçisi işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Kırılmış kakao tanelerini sıvı veya macun haline getiren bir değirmende öğütmek,

b) Öğütülmüş kakaoyu presleyerek yağını çıkarıp makasla hidrolik presler kullanarak çikolata yapmağa uygun kakao kalıpları elde etmek,

c) Preslenmiş olan bu kakao kalıplarını tekrar öğüterek koyu bir sıvı haline getirmek,

d) Bu koyu çikolata mayiiyle şeker, süt ve diğer maddeleri bir makine içinde karıştırarak hamur haline getirmek,

e) Kabaca karışmış olan çikolatayı başka bir makinenin silindirlerinden geçirerek yassı bir kabuk veya toz haline getirmek,

f) Daha sonra kabuk veya toz halindeki çikolatayı ısıtıp karıştıran bir makineyi çalıştırarak istenilen lezzet ve kıvamı temin etmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Çikolata İmal İşçisiMeslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Gıda Ve İlgili Ürünlerin Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Gıda Ve İlgili Ürünlerin Makine Operatörleri

Çikolata İmal İşçisi Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Çikolata İmal İşçisi mesleğinin meslek kodu 8160.12 olarak belirlenmiştir



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