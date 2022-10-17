CİMER'e dilek ve şikayette bulunan vatandaşlar bu kurumun ne olduğunu ve CİMER kelimesinin ne anlama geldiğini, şikayetlerin asılsız çıkması durumunda bir ceza verilip verilmediğini merak ediyorlar. CİMER açılımı nedir, ne demek? CİMER asılsız ihbar cezası var mı? sorularına cevap arayanlar için işte cevapları...

CİMER AÇILIMI, NEDİR, NE DEMEK?

MER, “Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi” ifadesinin kısaltmasıdır. Anayasa tarafından güvence altına alınan dilekçe hakkı ve bilgi edinme hakkının kullanımını kolaylaştırmak için oluşturulmuş bir halkla ilişkiler uygulamasıdır. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığının sorumluluğunda yürütülmektedir.

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CİMER ASILSIZ İHBAR CEZASI VAR MI?

İşlenmediğini bildiği bir suçu, yetkili makamlara işlenmiş gibi ihbar eden ya da işlenmeyen bir suçun delil veya emarelerini soruşturma yapılmasını sağlayacak biçimde uyduran kimseye üç yıla kadar hapis cezası verilir.

BAŞVURUYA CEVAP VERİLMEDİĞİNDE NE YAPILMALI?

Dilek ve şikayette bulunulan konu hakkında belirlenen sürenin geçmesi sonrası CİMER'e tekrardan bir dilekçe yazılarak başvuru durumu hakkında bilgi alınabilir.

Yasal sürenin sona ermesiyle 60 gün içinde dava açılabilir.

İdarenin cevap vermemesine yönelik şikâyetler Kamu Denetçiliği Kurumuna iletebilir.

CİMER ARACILIĞIYLA HANGİ KURUMLARA BAŞVURU YAPILABİLİR?

Cumhurbaşkanlığı Merkez Teşkilatı

Cumhurbaşkanlığı Ofisleri, Kurulları ve Bağlı Başkanlıklar

Bakanlıklar

Valilikler ve Kaymakamlıklar

Üniversiteler

Bağlı İlgili ve İlişkili Kurum ve Kuruluşlar

Belediyeler (Büyükşehir, İl ve İlçe Belediyeleri)

İl Özel İdareleri