CİMER şikayet hattı numarası nedir? Cimer şikayet sonucu nasıl öğrenilir?

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne ulaşarak dilekçe ve şikayetlerini bildirmek isteyen vatandaşlar kurum ile birebir iletişime geçmek için ve şikayet durumunu öğrenmek için hat numarasını öğrenmek istiyor. Sorularına cevap arayanlar CİMER şikayet hattı numarası nedir? Cimer şikayet sonucu nasıl öğrenilir? sorularını araştırıyor. İşte merak edilenler...

Rukiye Karapunar
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CİMER şikayet hattı numarası nedir? Cimer şikayet sonucu nasıl öğrenilir?

Vatandaşların dilek ve şikayetlerini daha kolay ve güvenli bir şekilde yapmaları için oluşturulmuş olan Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne ulaşmanın kısa yollarını arıyorlar. Belirlenmiş olan şikayet hattına ulaşarak dilek ve şikayette bulunmanın yanında şikayet durumunu da öğrenmek isteyenler CİMER şikayet hattı numarası nedir? Cimer şikayet sonucu nasıl öğrenilir? gibi soruları merak ediyor. İşte cevabı...

CİMER şikayet hattı numarası nedir? Cimer şikayet sonucu nasıl öğrenilir?

CİMER ŞİKAYET HATTI NUMARASI NEDİR?

Şikayetlerini kolay bir şekilde CİMER'e ulaştırmak isteyenler 0312 590 20 00 / 0 numarasını arayabilirler.

CİMER şikayet hattı numarası nedir? Cimer şikayet sonucu nasıl öğrenilir?

CİMER ŞİKAYET SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?

CİMER'e şikayette bulunulduğu zaman başvuru takip sayısı verilir ve e-posta adresine başvurunun alındığına dair bilgi gönderilir. cimer.gov.tr veya e-Devlet üzerinden “Başvuru Sorgulama” ekranı üzerinden başvuru takibi de yapılabilir. Ayrıca CİMER çağrı merkezi 0312 590 20 00 / 0 da aranabilir.

CİMER şikayet hattı numarası nedir? Cimer şikayet sonucu nasıl öğrenilir?

CİMER' GÜNDE KAÇ BAŞVURU YAPILABİLİR?

Herkese eşit bir şekilde hak tanınmasından ve şikayetleri düzenli bir şekilde oluşturulup çözüme kavuşturulması için günde yalnızca 1 kez şikayette bulunabilir.

CİMER şikayet hattı numarası nedir? Cimer şikayet sonucu nasıl öğrenilir?

CİMER ŞİKAYETLERİNE NE KADAR SÜREDE CEVAP VERİLİR?

1) 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun kapsamında yapılan istek ve şikâyet başvurularına cevap verme süresi 30 gündür.

2) 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında yapılan başvurulara cevap verme süresi 15 iş günüdür. Gerekli durumlarda başvuru sahibine bilgi verilmesi şartıyla bu süre 30 iş gününe kadar uzatılabilmektedir.

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