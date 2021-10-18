Çinko ne demek, TDK'ya göre Çinko kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Çinko ne demek? Çinko TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi çinko kelimesi. Peki çinko ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre çinko nedir, çinko kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ÇİNKO NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Çinko kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Çinko kelimesi İtalyanca kökenlidir.

TDK'ya göre çinko kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Atom numarası 30, atom ağırlığı 65,37, mavimsi beyaz renkte olan sert bir element, tutya (simgesi Zn)

- Bu elementten yapılmış

- Tombala oyununda kartın bir veya iki sırasını doldurma

- Tombala oyununda kartın bir veya iki sırasını ilk olarak dolduran kişinin kazandığını bildiren ve açıkça söylenen söz



ÇİNKO CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Odamız yaz günleri çinko damın altında yanar durur.

- Tombalada hem birinci hem de ikinci çinkoyu o yaptı.

