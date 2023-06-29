Çipras 5.kez yenildi, istifa etti! "Yeni bir döngü başlatmanın zamanı geldi!"

Yunanistan'da halk oylamasının sonucuna göre Kriyakos Miçotakis seçimlerin kazananı olurken, 5. kez yenilgiye uğrayan Radikal Sol İttifak (SYRIZA) lideri Alexis Çipras istifa etti.

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Çipras 5.kez yenildi, istifa etti! "Yeni bir döngü başlatmanın zamanı geldi!"

25 Haziran'da Yunanistan'da yeniden sandığa gidildi.

Yeni Demokrasi Partisi lideri Kriyakos Miçotakis ve Radikal Sol İttifak (SYRIZA) lideri Alexis Çipras seçimlerde karşılıklı mücadele etti.

Halkın tercihi Miçotakis'ten yana oldu ve Yeni Demokrasi Partisi, aldığı yüzde 40,3 oy oranıyla 158 milletvekili kazanarak tek başına iktidara geldi.

Seçimlerin ardından muhalefet cephesinde bir gelişme yaşandı.

5 KEZ YENİLDİ İSTİFA ETTİ!

Çipras alınan bilgilere göre üst üste 5 yenilgi alınması sebebiyle istifa etti.

Televizyon kanalında yaptığı konuşmada, parti içinde bir reformun gerekli olduğunu vurgulayan Çipras, şu ifadeleri kullandı:

"Yeni bir döngü başlatmanın zamanı geldi. Olumsuz sonuçlar bu döngünün başlangıcı olabilir ve olmalıdır."

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