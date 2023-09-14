Çirkin saldırı cezasız kalmadı! Esenyurt'ta başörtülü kadınlara saldıran kadın tutuklandı

son dönemlerde baş örtülü kadınlara taciz ve saldırı olaylar artarak gündem olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde İstanbul Esenyurt'ta başörtülü kadınlara saldırıp hakaretler savuran kadın cezasız kalmadı tutuklandı.

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Çirkin saldırı cezasız kalmadı! Esenyurt'ta başörtülü kadınlara saldıran kadın tutuklandı

Son dönemde kamusal alanda başörtülü kadınlara saldırılar artış gösterdi.

Toplumsal huzuru tehdit eden bu olaylara dün bir yenisi daha eklendi.

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde, yoldan geçen tesettürlü kadınlara saldıran ve başörtülerini açmaya çalışan bir kadının görüntüleri ortaya çıktı.

YOLDAN GEÇEN BAŞÖRTÜLÜLERE SALDIRDI

Kamuoyuna yansıyan görüntülerde, kaldırımda bekleyen bir kadının yanından geçen başörtülü diğer kadınlara saldırdığı, başörtülerini açmaya çalıştığı görüldü.

Kadınları kovalayan saldırgan, görüntülerin yayılmasıyla gözaltına alındı.

TUTUKLANDI

Olayın ardından gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri tamamlanan kadın, mahkemeye sevk edilmişti.

Mahkemeden tutuklama kararı çıktı. Saldırgan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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