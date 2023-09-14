Çirkin saldırı cezasız kalmadı! Esenyurt'ta başörtülü kadınlara saldıran kadın tutuklandı

Son dönemde kamusal alanda başörtülü kadınlara saldırılar artış gösterdi.
Toplumsal huzuru tehdit eden bu olaylara dün bir yenisi daha eklendi.
İstanbul'un Esenyurt ilçesinde, yoldan geçen tesettürlü kadınlara saldıran ve başörtülerini açmaya çalışan bir kadının görüntüleri ortaya çıktı.
YOLDAN GEÇEN BAŞÖRTÜLÜLERE SALDIRDI
Kamuoyuna yansıyan görüntülerde, kaldırımda bekleyen bir kadının yanından geçen başörtülü diğer kadınlara saldırdığı, başörtülerini açmaya çalıştığı görüldü.
Kadınları kovalayan saldırgan, görüntülerin yayılmasıyla gözaltına alındı.
TUTUKLANDI
Olayın ardından gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri tamamlanan kadın, mahkemeye sevk edilmişti.
Mahkemeden tutuklama kararı çıktı. Saldırgan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Staj için gelen öğrenciyi başörtüsü sebebiyle okula almayan müdür hakim karşısında!
Başörtülü muhabire hakaret davası, mahkemede sürüyor
Türk ve İslam düşmanı Dilan Yeşilgöz'den başörtüsü yasağı! Tepkiler büyüyor!
Defne Samyeli'den başörtü açıklaması Kapalı kadınlar daha genç görünüyor!
Almanya'da başörtülü üniversite öğrencisine öğretmen tarafından çirkin saldırı
New Jersey'in ilk başörtülü hakimi bugün Kuran-ı Kerim'e el basarak görevine başladı!