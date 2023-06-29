Türk ve İslam düşmanı Dilan Yeşilgöz'den başörtüsü yasağı! Tepkiler büyüyor!

Hollanda Güvenlik ve Adalet Bakanı Dilan Yeşilgöz, üniformalı polislerin başörtüsü takmasını yasakladı. Skandal kararını “Yönetmelikle polis üniformasının tarafsızlığını ortaya koyuyoruz” diyerek savundu.

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Türk ve İslam düşmanı Dilan Yeşilgöz'den başörtüsü yasağı! Tepkiler büyüyor!

Türk düşmanlığı ile bilinen Hollanda’nın Güvenlik ve Adalet Bakanı Dilan Yeşilgöz, skandal bir karara imza attı.

Adalet Bakanı Yeşilgöz, polis memurlarının başörtüsü takmasını yasakladı.

Yeşilgöz, yeni kıyafet yönetmeliğini imzalayarak, kararının gerekçesini "Polis üniformasının tarafsızlığını korumak istiyoruz" şeklinde açıkladı. Dini veya siyasi sembollerin polis üniformasında artık yer almayacağını belirten Yeşilgöz, Hollanda'da yayınlanan De Telegraaf gazetesine yaptığı açıklamada poliste başörtüsü tartışmasının sona erdiğini ifade etti.

BELEDİYELERE GÖZDAĞI

Yeşilgöz, yeni yönetmeliğin polisi siyasi tartışmalardan uzak tuttuğunu vurgulayarak, "Polisler, hükümeti temsil eden kişilerdir ve görünür dini veya siyasi semboller, üniformalarının tarafsızlığına uygun değildir" dedi.

Ayrıca Yeşilgöz, yeni kıyafet yönetmeliğinin, belediyelere bağlı olan özel soruşturma görevlilerini (BOA) de kapsaması gerektiğini savundu.

Utrecht, Amsterdam, Rotterdam ve Arnhem gibi bazı kentlerde, belediye meclisleri BOA’ların başörtüsü, yarmulke veya diğer dini veya siyasi simgeleri taşıyabileceğine karar vermişti.

Türk ve İslam düşmanı Dilan Yeşilgöz'den başörtüsü yasağı! Tepkiler büyüyor!

TARTIŞMA 2017'DE BAŞLADI!

Hollanda polisinde başörtüsü tartışması, 2017 yılında dönemin Amsterdam Emniyet Müdürü Pieter-Jaap Aalbersberg’in açıklamaları ile başladı.

Göçmen kökenli polis memurlarının sayısının arttırılmasını isteyen Aalbersberg, İngiltere, Kanada ve İsveç'te olduğu gibi Hollanda’da da üniforma üzerine başörtü takılmasına izin verilmesini istedi.

Hollanda Polisi Irkçılıkla Mücadele Ulusal Koordinatörü Komiser Johan van Renswoude de, geçen kasım ayında, üniforma üzerine başörtü takılmasına izin verilmesini önerdi.

İNSAN HAKLARI KURULU 'DAMGALAYICI' DEDİ!

Dilan Yeşilgöz ise görevde bulunduğu sürece böyle bir uygulamaya karşı olduğunu açıkladı.

2017'de polisin, Rotterdam’da bir kadın memurun üniformalıyken başörtüsü takmasına izin vermeyerek ayrımcılık yaptığına karar veren Hollanda İnsan Hakları Kurulu, Yeşilgöz'ün tutumunu da, "damgalayıcı ve tarafsızlık sağlamada etkisiz" olarak değerlendirdi.

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