Çıvgar ne demek, TDK'ya göre Çıvgar kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Çıvgar ne demek? Çıvgar TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi çıvgar kelimesi. Peki çıvgar ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre çıvgar nedir, çıvgar kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ÇIVGAR NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Çıvgar kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Çıvgar kelimesi kökenlidir.

TDK'ya göre çıvgar kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Çift sürmekte veya araba çekmekte olan hayvanlara yardımcı olarak koşulan hayvan

