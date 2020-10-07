Çocuğunun canlı derste olduğunu fark etmeyen anne odaya çıplak girdi!
ABD'de bir çocuk, öğretmeniyle Zoom uygulamasından canlı ders yaptığı sırada annesi odaya çıplak girdi. O anları izleyen diğer çocuklar durum karşısında şoka uğrarken öğretmen ise çocuktan hemen kamerasını kapatmasını istedi. Öğretmenin sesini duyan anne ise koşarak odadan çıktı. O anlar kameraya böyle yansıdı.
Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşanan olayda bir anne, çocuğunun Zoom uygulamasında canlı eğitimde olduğunu far etmeyip odaya çıplak bir vaziyette girdi. Olayı fark eden öğretmen, çocuğa kamerasını kapatmasını söylerken diğer çocuklar ise yaşanan durum karşısında şaştı,kaldı. Bir süre sora öğretmenin sesini duyan anne apar topar odadan çıkarken sosyal medyaya yayılan bu görüntüler kısa sürede 5 milyon kişi tarafından izlendi.
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