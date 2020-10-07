Çocuğunun canlı derste olduğunu fark etmeyen anne odaya çıplak girdi!

ABD'de bir çocuk, öğretmeniyle Zoom uygulamasından canlı ders yaptığı sırada annesi odaya çıplak girdi. O anları izleyen diğer çocuklar durum karşısında şoka uğrarken öğretmen ise çocuktan hemen kamerasını kapatmasını istedi. Öğretmenin sesini duyan anne ise koşarak odadan çıktı. O anlar kameraya böyle yansıdı.