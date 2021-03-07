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Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 neden yok? ÇGHB  hangi gün?

Kanal D ekranlarının sevile güldürü programı bugün kanalın yayın akışında olmaması üzerine sıkı takipçileri tarafından merak edildi. Peki Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 neden yok? ÇGHB  hangi gün? Detaylar haberimizde...

Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 neden yok? ÇGHB  hangi gün?

Yayınlandığı her hafta reyting rekorları kıran fenomen program Çok Güzel Hareketler Bunlar 2, Kanal D'nin bugün yayın akışında yer almaması üzerine izleyici tarafından araştırılmaya başlandı. Peki Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 neden yok? ÇGHB  hangi gün? İşte ayrıntılar...

ÇOK GÜZEL HAREKETLER BUNLAR 2 NEDEN YOK? ÇGHB  HANGİ GÜN?

Sunuculuğu başarılı oyuncu Yılmaz Erdoğan üstlendiği Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'de Yılmaz Erdoğan'ın yokluğunda ise eski ÇGHB kadrosundan Eser Yenenler program sunuculuğunu yürütüyordu.

Programın çekimlerine devam edilirken Eser Yenenler'in çocuğu rahatsızlanınca İstanbul'a dönmek zorunda kaldı. Çekimler için tekrar Köyceğiz'e geri dönüş yapan Yenenler'in bu haftaki bölüm için yetişememesi nedeniyle program bu akşam yayın akışında yer alamayacak.

Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 neden yok? ÇGHB  hangi gün?İzleyicinin büyük bir heyecanla beklediği program bu sebepten dolayı 7 Mart Pazar akşamı izleyici karşısında olamayacak. Çok Güzel Hareketler 2'nin yeni bölümü ise 14 Mart Pazar kaldığı yerden devam edileceği belirtildi. Sunucu Yılmaz Erdoğan'ın da film çekimlerini tamamlamasıyla programa geri dönmesi bekleniyor.

Çok Güzel Hareketler 2 yerine ise usta sanatçı Sibel Can ile Hakan Altun'un sunuculuğunu üstlendiği "Şarkılar Bizi Söyler" adlı program seyirci karşısında olacak.

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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