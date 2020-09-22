Çok konuşulmuştu! Müge Anlı, Aleyna Çakır ve Gülay Uygun dosyasını kapattı

Müge Anlı programında aydınlatılmaya çalışılan Aleyna Çakır'ın şüpheli ölümü hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

Ümitcan Uygun'un öldürdüğü iddia edilen Aleyna Çakır'ın ardından Uygun'un annesi de şüpheli bir şekilde ölü bulundu. İki ölümünde intihar olduğu belirtilse de olayların cinayet olduğu konuşulur.

2 ŞÜPHELİ ÖLÜMÜN DOSYASI KAPATILDI MI?

Anlı'da her gün yaşanan gelişmelerin ardından sır perdesi tam aralandı derken Çakır'ın ve Uygun'un dosyasının bir anda kapatılarak yayından kaldırıldığı iddia edildi.

Müge Anlı ile Tatlı Sert programının bugünkü bölümünde Aleyna Çakır ile Gülay Uygun'un ölümüne ilişkin bir yayın yapılmaması 'dosya kapatıldı mı?' sorusunu akıllara getirdi.

NE OLMUŞTU?

21 yaşındaki Aleyna Çakır, 3 Haziran'da evinde bornoz kemeriyle kapıya asılı halde ölü bulundu. Çakır'ın ölümünden iki ay önce sevgilisi olduğu belirtilen Ümit Can Uygun tarafından bayılana kadar dövüldüğü görüntüler ortaya çıktı. Kızlarının cinayete kurban gittiğini ve zanlının Ümit Can Uygun olduğunu ileri süren aile ise Müge Anlı'nın olayı incelemesini istedi. Olayı geniş çaplı hale ele alan Müge Anlı, Uygun'un annesi hakkındaki bir iddiayı da gündem getirdi. Geçtiğimiz günlerde yayına bağlanan bir görgü tanığı Ümit Can'ın annesinin çocuk eğitmeni olduğunu söyleyerek 18 yaşını doldurup yurttan ayrılan kızlara bir ev açtığını ve gece hayatında çalışmaya zorladığını iddia etti. Sosyal Hizmetler'de görevli olduğu ortaya çıkmış, "Yurt annesi" olarak tanınan Gülay Uygun hakkında Aile ve Sosyal Politikalar Çalışma Bakanlığı müfettişleri soruşturma başlatmıştı. 2 gün sonra ifade vermesi gereken Uygun, dün akşam ormanda kafasından silahla vurulmuş şekilde ölü olarak bulundu.

Uygun'un cesedinin yanında "Ölümümden Müge Anlı suçludur" yazılı bir not bulundu ve yakınları Müge Anlı'yu suçladı. Anlı'nın yayınında 1 görgü tanığının iddiaları ise olayın yaşandığı zamanlarla ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

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''ERKEK SESLERİ GELİYORDU''

Yayına bağlanan bir kamyon şoförü de Gülay Uygun'un ölü bulunduğu alana yakın bir yere hafriyat götürdüklerini ve o esnada bir erkek sesleri duyduğunu söyledi. İsmini vermek istemeyen şoför, şöyle konuştu;

"Aracımla hafriyat sahasına girerken olayın olduğu yerden bir erkek sesi duydum. Olay yerinin yukarısına çıktığımda beyaz bir araç gördüm. Toprak yolda araç kullandığımdan silah sesini tam net duymadım. Sesleri duyan orada çalışan ağabeyler de dışarı çıktılar. Hatta ağabeyler 'Bağıran çocuk kendi canına kıydı' dediler. Bir erkek intihar etti zannettik. Ben aracımdaki hafriyatı döküp yarım saatte geldiğimde bir yunus ekibi ve ambulans gelmişti. 30-40 dakika sonra. Oradaki arkadaşlarda olayı görmedi sadece bağırma sesi duydular. İntiharın olduğu yere yürüyerek gidilecek bir yer değil. Oraya dolmuş ve otobüs yok."

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