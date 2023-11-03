Çöpe atılan erkek bebek hastanede, solunum yetmezliği ile mücadele ediyor!

Yenidoğan Yoğun Bakım Sorumlusu Pediatri Uzmanı Dr. Cansu Aydın, yeni doğan bebeğin hastaneye ulaştığında çöpe dik atılmasından ötürü kafasında morluklar olduğunu ve vücut ısısının da düşük olduğunu belirtti.

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Çöpe atılan erkek bebek hastanede, solunum yetmezliği ile mücadele ediyor!

Kastamonu’da çöp konteynerinin yanında çöp poşetine sarılmış vaziyette bulunan yeni doğmuş erkek bebek, solunum yetmezliği sebebiyle entübe edildi.
Yenidoğan Yoğun Bakım Sorumlusu Pediatri Uzmanı Dr. Cansu Aydın, yeni doğan bebeğin hastaneye ulaştığında çöpe dik atılmasından ötürü kafasında morluklar olduğunu ve vücut ısısının da düşük olduğunu belirtti.
Kastamonu’da Kuzeykent Mahallesi Karadut Sokak üzerinde vatandaşlar tarafından çöp poşetine sarılı vaziyette çöp konteynerinin yanına bırakılmış halde yeni doğan bebek bulundu. Sağlık ekipleri tarafından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yeni doğan bebek, yeni doğan yoğum bakım ünitesinde entübe edilerek tedavi altına alındı.

Çöpe atılan erkek bebek hastanede, solunum yetmezliği ile mücadele ediyor!

“Bebeğimizin yavaş yavaş vücut ısısını arttırıyoruz”

Yeni doğan bebeğin sağlık durumu hakkında açıklamada bulunan Yenidoğan Yoğun Bakım Sorumlusu Pediatri Uzmanı Dr. Cansu Aydın, “Çöpte bulunduğu söylenen bir bebeğimiz var. Yenidoğan Yoğum Bakımda bebeğimizi devraldım. Bebeğin genel durumu kritikliğini koruyor. Bebekte çok ciddi ısı kaybı olmuş, bebeğimiz çok düşük ısı kaybıyla bizlere geldi. Elimizden geleni yapıyoruz, yavaş yavaş vücut ısısını bebeğimizin arttırıyoruz. İlk bize geldiği duruma göre şu anki durumu biraz dala iyi diyebilirim ama hala bebeğimizin durumu çok kritik” dedi.

“Solunum sıkıntısı olduğu için entübe halde bebeği takip ediyoruz”

Bebeğin şu anda solunum sıkıntısı olduğu için entübe halde durumunu takip ettiklerini söyleyen Dr. Aydın, “Bebeğin ilk geldiğinde solunumu iyiydi, çünkü vücut ısısı çok düşüktü. Fakat vücut ısısı yükseldikçe bebekte solunum sıkıntısı oldu. Entübe halde şu anda bebeğin durumunu takip ediyoruz. Bebeğin ne zaman doğduğunu ya da kaç haftalık olduğunu bilemiyoruz. Sadece bize geldiğinde bin 995 gram olarak geldi. Tahminimiz 3-4 saat kadar sonra bebeğe eriştiğimiz. Dün akşam saat 20.00 itibariyle bizim acil servisimize bebek girdi. Bizde ilk müdahalelerimizi yaptık” diye konuştu.

“Bize geldiğinde muhtemelen çöpe dik şekilde atıldığı için kafasında morluklar vardı”

Hastaneye ulaştığında yeni doğan bebeğin muhtemelen çöpe atılırken dik şekilde atıldığı için kafasında morluklar olduğunu söyleyen Dr. Aydın, “Sadece kafasında muhtemelen çöpe dik girdiği için kafasında iki tane morluk vardı. Onun dışında bebekte başka bir rahatsızlık görünmüyordu. İlk gelen ultrasonlarında da herhangi bir şekilde iç kanaması falan yoktu. Sadece hipotermi yani vücut ısısının çok düşük olmasından ötürü komplikasyonlar görüyoruz şu anda. Kan değerleri biraz bozuk, dolaşım sistemi bozuk, solunumu zorlu. Onun dışında şu anda bebeğimiz stabil. Biraz idrar çıkışı az, belki bir ihtimal diyaliz ihtiyacı da olabilir bebeğimizin. İlerleyen süreçte genel durumuna göre değerlendirmede bulunacağız. Uyruğunu bilemiyoruz. Haftası olarak biraz küçük olduğunu biliyoruz bebeğin” şeklinde konuştu.
Öte yandan, Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı ve Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü, yeni doğan bebeği kim ya da kimler tarafından çöpe atıldığı konusunda inceleme ve araştırmaları devam ediyor.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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